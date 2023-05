Rebic via dal Milan? I rossoneri hanno deciso: cosa succederà

Rebic via dal Milan dopo un’annata deludente? I rossoneri hanno deciso: cosa succederà da qui alle prossime settimane

Tra i calciatori destinati a fare le valigie c’è anche Ante Rebic. Il croato, reduce da un’annata tutt’altro che esaltante, potrebbe cambiare maglia nel corso della prossima sessione di mercato.

A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola, che spiega anche come presto potrebbero muoversi alcuni club di Bundesliga. Tutto è ancora da decidere, ma il Milan sembra intenzionato a non contare più su di lui.