Rebic: futuro incerto, il croato però vuole solo il Milan

Ante sta bene a Milano e vuole restarci a lungo, ora Elliott che farà?

Servirà un investimento per il cartellino di Ante Rebic arrivato in prestito dall’Eintracht di Francoforte in estate. Il calciatore si è ambientato bene a Milano e ormai sembra essere diventato una pedina di grande importanza per il Milan di Pioli.

Ibra: il possibile addio spaventa anche a Rebic!

I due hanno un bel rapporto. In campo si trovano e lavorano duro anche da casa tutti i giorni. L’obiettivo è farsi trovare sempre pronti. Certo dovesse lo svedese lasciare, non sarebbe facile per l’attacco.