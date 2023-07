Rebic Fenerbahce, contatti continui per cercare un accordo: le ultimissime sul futuro dell’attaccante croato

Il futuro di Ante Rebic potrebbe essere davvero in Turchia. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il croato continua a trattare con il Besiktas.

L’obiettivo è trovare quanto prima un accordo per chiudere l’operazione. Il Milan, intanto, ha già dato il ok all’affare, in modo tale da sfoltire il reparto offensivo.