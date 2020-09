Rebic, così Milan ed Eintracht Francoforte hanno beffato la Fiorentina

Rebic, ecco la soluzione che ha accontentato tutti. Milan e Eintracht Francoforte hanno beffato la Fiorentina

Pochi giorni fa l’Eintracht Francoforte ha ufficializzato a sorpresa l’acquisto a titolo definitivo di André Silva per 9 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due club si sarebbero accordati per fare una sorte di beffa alla Fiorentina. Ma facciamo un passo indietro. Il Milan valutava il portoghese intorno ai 15-20 milioni di euro, ma ha deciso di fare uno sconto al club tedesco. Il motivo? L’obiettivo era trattenere Ante Rebic senza spendere i 25 milioni chiesti dal Francoforte. Tuttavia, i tedeschi non potevano fare grandi sconti perché il 50% del cartellino sarebbe finito alla Fiorentina, ex squadra del croato. COn uno sconto di una decina di milioni su André Silva, anche l’Eintracht ha potuto abbassare le pretese lasciando in questo modo pochi spiccioli alla Viola.