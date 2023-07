Rebic Besiktas, partito il conto alla rovescia: quando arriverà la firma dell’attaccante, pronto a lasciare il Milan

Ci siamo: Ante Rebic è pronto a lasciare il Milan e a proseguire la propria avventura calcistica in Turchia, lì dove ad attenderlo c’è il Besiktas.

Come riportato da Relevo, lunedì potrebbe essere la giornata giusta per la firma dell’attaccante croato sul contratto che lo legherà al Besiktas per le prossime stagioni.