Real Madrid, Tonali e Krunic con fiducia e senza alcun timore, Pioli proverà la coppia di mediani al posto di Kessie e Bennacer. Gazzetta dello sport di questa mattina mette sulla mediana Tonali e Krunic, nell’attesa che Kessie torni a Milano e Che Bennacer superi al meglio il problema del Covid.

POI SPAZIO A POBEGA- ” A centrocampo ci sarà ancora Tonali, questa volta con Krunic, ma a partita in corso ci sarà spazio per Pobega che Pioli sta studiando in queste settimane”.