Real Madrid Milan Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match. Le ultimissime sul mondo rossonero giovanile

Il Milan Primavera di Guidi si appresta ad affrontare il Real Madrid nella quarta giornata di Youth League.

REAL MADRID-MILAN FORMAZIONI

REAL MADRID (4-4-2): Gonzalez; Fortea, Aguado, Valdepenas, Mesa; Duran, Regueira, Diez, Fortuny; Yanez, De Llanos.

MILAN (4-3-3): Colzani; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Tartaglia; Liberali, Sala, Stalmach; Bonomi, Scotti, Sia.

REAL MADRID MILAN 2-1 LIVE

12′ Yanez. 19′ Fortea, 56′ Sia

PRIMO TEMPO

– Viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione di Valencia.

Cominciata la sfida!

4′ Primi scambi del match, il Real per ora sembra più attivo.

12′ Gol del Real Madrid. Vola Vortea sulla destra, cross in mezzo e Yanez la scaraventa in rete con un sinistro al volo preciso. Nulla da fare per Colzani. Difesa rossonera bucata con troppa facilità. 1-0.

18‘ Intervento in scivolata di Tartaglia in area di rigore, il direttore di gara concede il penalty. Giocatori rossoneri increduli.

19′ Gol del Real Madrid. Fortea raddoppia dagli undici metri spiazzando Colzani. 2-0.

22‘ Cambio per il Milan: fuori Scotti, visibilmente contrariato, e dentro Perin.

24‘ Arbitraggio a senso unico. Liberali, bravo a sfuggire via, viene trattenuto vistosamente da Mesa sul secondo palo: l’arbitro manda via tutti, niente rigore. Grandi proteste dei rossoneri.

31‘ Ammonito Bakoune per proteste.

37‘ Stalmach butta alle ortiche un ottimo contropiede, che si era creato da solo, sbagliando l’ultimo passaggio per Sia, ormai diretto in porta.

45‘ Conclusione forte di Fortuny dal limite, bravo Colzani a bloccare. Tre minuti di recupero

48‘ Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

46‘ Comincia il secondo tempo. Subito MIlan pericoloso con Diego Sia: il sinistro dal limite del rossonero però è facile per il portiere madridista.

49‘ Si fa male Tartaglia, problema alla caviglia. Interviene lo staff sanitario rossonero. Non ce la fa il giovane terzino, al suo posto entra Albè.

56′ GOL DEL MILAN! SIA LA RIAPRE! Azione insistita dei rossoneri sulla sinistra, cross dal fondo per Sia che stoppa di petto, dribbla il difensore e poi scaraventa un sinistro fortissimo che sorprende il portiere sul primo palo. 2-1.

67‘ Espulso Abdè per doppia ammonizione.

72‘ Giallo per Martin, che era già ammonito: espulso. Si torna in parità numerica.

76‘ Barroso prova la botta da fuori in girata, bravissimo Pittarella in tuffo a respingere.

82‘ Schema su punizione, Sia colpisce di testa e per poco Bakoune non trova la deviazione sottoporta. Portiere del Real Madrid che fa la sceneggiata e rimane a terra per perdere tempo dopo essere stato sfiorato dal terzino rossonero. Anzi, dal replay si vede come sia il portiere a lanciarsi addosso su Bakoune. Sceneggiata evitabile.

87‘ Grande ostruzionismo dei giocatori del Real in questo finale, i blancos vanno a terra al minimo contatto accentuando in modo quasi ridicolo.

90‘ Sei minuti di recupero. Stalmach sfiora l’eurogol su punizione, palla fuori di poco

91‘ PALO! Palo di Sala dal limite dopo un’azione super di Liberali. Milan sfortunatissimo, merita il pareggio.

93‘ Cosa ha sbagliato Paloschi… Il difensore rossonero era tutto solo in area su una punizione calciata dalla trequarti. Incredibile gol mangiato dai rossoneri.

96′ – Finisce qui, sconfitta tra tanti rimpianti