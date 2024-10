MN24 – Real Madrid Milan, tifosi rossoneri infuocati: il settore ospiti è già sold out!

Real Madrid Milan, il dato per la trasferta di Champions League è clamoroso. Il settore ospiti del Bernabeu è già sold out!

Anche se mancano ancora tre settimane, in tutto l’ambiente rossonero l’attesa per il match contro il Real Madrid è cocente. Il prossimo 5 novembre, infatti, il Milan sfiderà la squadra spagnola in Champions League al Santiago Bernabeu.

Come appreso dalla nostra redazione nell’arco di 4 ore i biglietti per il settore ospiti sono andati sold out. Questo è un dato veramente impressionate: i tifosi rossoneri credono all’impresa.