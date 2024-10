Real Madrid Milan: il programma della vigilia completo degli spagnoli. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

La prossima partita del Milan in Champions League sarà contro i campioni in carica: il Real Madrid. Come appreso dalla nostra redazione è stato stipulato il programma della vigilia del big match della squadra spagnola

Alle 15:00 Carlo Ancelotti parlerà in conferenza stampa assieme a un calciatore. Alle 16:00, al centro sportivo Valdebebas, la squadra effettuerà la rifinitura. Il match avrà inizio martedì alle ore 21:00.