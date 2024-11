Real Madrid Milan, Fonseca ha già deciso la formazione: loro tre giocano sicuro. L’indiscrezione

Real Madrid Milan, Paulo Fonseca ha già scelto la formazione in vista della Champions: Leao e non solo dal primo minuto

Archiviata l’importantissima vittoria di ieri sera sul campo del Monza, il Milan di Paulo Fonseca è ora tutto concentrato sulla sfida di martedì in Champions League contro il Real Madrid al Bernabeu.

Leao fuori significa in campo con il Real Madrid? Se di “rotazione” si è trattata col Monza- come ha lasciato intendere Fonseca – è dunque probabile che Leao verrà schierato da titolare contro il Real. Così come Tomori e Loftus-Cheek. Lo riporta Sky.