Real Madrid Manchester City vista da Bennacer: «Quasi tutti i giocatori del Milan avrebbero potuto giocarla»

Le parole di Bennacer, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Roma di Europa League. Il centrocampista ha commentato la sfida in Champions League tra Manchester City e Real Madrid

QUALE GIOCATORE DEL MILAN AVREBBE GIOCATO REAL CITY – «Per me quasi tutta la squadra. Siamo forti, non vedo cosa posso togliere alla nostra squadra rispetto a Manchester City o Real Madrid. Sono molto forti ma anche noi. Non possiamo scegliere solo uno o due giocatori, neanche Bennacer posso sceglierlo. O tutti o nessuno».

LA CONFERENZA STAMPA DI BENNACER ALLA VIGILIA DI MILAN ROMA