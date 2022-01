ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Eden Hazard avrebbe richiesta la cessione al Real Madrid: già a gennaio il belga potrebbe fare le valigie

Eden Hazard, talento belga del Real Madrid, avrebbe chiesto la cessione ai blancos già in questa sessione di mercato invernale.

Ipotesi di un ritorno in Premier League o addirittura in Ligue 1 per l’attaccante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.