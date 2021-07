Real Madrid, conto alla rovescia per Mbappé: si punta a prenderlo a zero

Il Real Madrid vuole tornare Galactico e per farlo punta a portare in Spagna anche Kylian Mbappé. Il francese ha fatto sapere al PSG di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo anno e così i Blancos avrebbero drizzato le orecchie in vista della prossima stagione.

Come riportato da Marca, infatti, in casa Real sarebbe partito il conto alla rovescia. Dall’1 settembre mancheranno solo 4 mesi prima che il talento francese possa essere contatto per essere ingaggiato a costo zero. La squadra della capitale spagnolo, inoltre, avrebbe oltre 2oo milioni da investire proprio su Mbappé.