Real Madrid Barcellona 0-4: clamoroso tonfo di Ancelotti nel Clasico, Lewandowski fa volare Flick. Il resoconto del match

E’ clamoroso il tonfo del Real Madrid in casa nel Clasico di Liga contro il Barcellona. La squadra di Ancelotti è stata annichilita per 0-4.

Mattatore di serata è stata Lewandowski, autore di una doppietta. Oltre a lui sono andatii in gol Yamal (prima rete nel clasico) e Raphinha. Nel primo tempo era stato annullato un gol a Mbappé per fuorigioco. Con questa sconfitta Ancelotti, ex leggenda del Milan, scivola a -6 punti in classifica rispetto al Barcellona di Flick, sempre più capolista in solitario.