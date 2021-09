Ravezzani:«Poca fiducia che gli stadi si dotino di telecamere»

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato della situazione razzismo negli stadi sul suo profilo Twitter. Le parole

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato della situazione razzismo negli stadi sul suo profilo Twitter. Le parole:

«Aspettiamo con (poca) fiducia che anche gli altri stadi italiani si dotino di telecamere per identificare tifosi razzisti e violenti come la #Juventus. Magari se gli altri club spiegassero perché non hanno questa tecnologia (non è solo questione di proprietà) non sarebbe male».