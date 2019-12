Ravezzani: «Ibra al Milan? Problema attacco solo rimandato»

Fabio Ravezzani ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: sarà un’emozione ma il problema è solo rimandato

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è così espresso riguardo al ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: «L’unica considerazione seria su Ibra al Milan è che nessuno può dire quanto sarà in grado di dare. Ma sarà emozionante rivederlo in maglia rossonera. E dalla prossima estate diventa indispensabile un altro forte attaccante per la nuova stagione. Sempre che Piatek non si risvegli».

Un problema rimandato dunque per il giornalista della nota emittente regionale che conferma però l’emozione di rivedere in Italia (e al Milan) il centravanti svedese.