Ravezzani sull’esclusione dei big in Milan Cagliari: «Dimostra che non basterà un allenatore bravo. Con Conte sarebbe diverso? In realtà…». Le parole su X

Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato su X l’esclusione in Milan Cagliari di 4 top tra cui Calabria, Theo Hernandez e Leao. Poi il siparietto con un utente e il suo pensiero su Conte, allenatore seguito per il dopo Pioli.

PAROLE – «La recente epurazione di 4 big del Milan dimostra che non basterà un allenatore bravo per risolvere tutti i problemi. Servirà soprattutto un mercato con giocatori leader e un alto concetto del lavoro, della sofferenza. E un po’ di pulizia. Meno sfilate, più voglia di vincere».

COMMENTO – «Certo, ecco perché Conte era (sarebbe…) il tecnico perfetto. Nessuno meglio di lui per far rendere al massimo i giocatori che si ha, per dare la mentalità vincente e per far lavorare duramente in allenamento».

RISPOSTA – «Veramente questo tipo di calciatori sono i primi che Conte fa fuori, altro che allenarli…»