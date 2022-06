Ravezzani: «Se Donnarumma non ammette i suoi limiti non li supererà mai». Così il giornalista sul portiere

Fabio Ravezzani su Twitter tira le orecchie a Gigio Donnarumma.

Questo il suo pensiero: «Uscita a vuoto di Donnarumma anche dopo la partita. La collega Rai (bravissima, non ricordo il nome) gli dice che non è la prima volta che sbaglia con i piedi e lui si offende: Quando ho sbagliato? Col Real? Ma per favore… Uno che non ammette i propri limiti non li supererà mai».