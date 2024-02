Ravezzani critica: «L’irritazione dei tifosi per Pioli ha raggiunto livelli parossistici». Le parole del giornalista dopo il match

Nonostante la vittoria del Milan sul Frosinone, sono arrivate comunque molte critiche per quanto riguarda il gioco espresso dai rossoneri. Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato questo aspetto su X.

PAROLE – «L’ irritazione dei tifosi Milan per Pioli ha raggiunto livelli parossistici. Furiosi anche quando vince in rimonta. Vero, la squadra sembra non avere cattiveria agonistica: un po’ molle così come il suo allenatore nelle dichiarazioni. Ma alla fine è terzo, poteva andar peggio».