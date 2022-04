Ravanelli: «A livello di arbitraggio il Milan ha 5 punti in meno dell’Inter». L’ex attaccante si pronuncia sul duello scudetto

A Sky Sport Fabrizio Ravanelli ha parlato così del duello scudetto tra Inter e Milan.

Le sue parole: «Non c’è paragone tra il lavoro fatto da Pioli rispetto a quello di Inzaghi. A livello di arbitraggio ha avuto cinque punti in meno, la squadra falcidiata dagli infortuni ma non si è mai lamentato. Come qualità di squadra il Milan è nettamente inferiore all’Inter e ha dimostrato carattere».