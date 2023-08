Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 10 agosto 2023. Ecco le prime pagine di oggi, tra mercato e pre season

La rassegna stampa di oggi è ancora incentrata sul calciomercato. In chiave Milan, si parla della possibilità che Krunic parta e dei suoi possibili sostituti. Non solo: c’è anche l’analisi dei reparti rossoneri della squadra rossonero finora vista in campo. Spazio principale allo scambio Lukaku-Vlahovic e alla ricerca dell’Inter di un centravanti. Ecco le prime pagine di oggi: