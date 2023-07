Raspadori è sicuro: «Milan? Giocheranno per lo scudetto, non c’è nulla di scritto»

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato così delle rivali dei partenopei per il campionato come Milan, Inter e Juve

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspodori, ha concesso un’intervista a Il Mattino nella quale ha detto la sua sulle rivali dei partenopei per il prossimo campionato: queste le sue parole su Milan, Inter, Juve, Lazio e Roma.

LE PAROLE – «Le altre devono colmare il gap con noi? Non credo che ce ne sia bisogno. Nel senso che ogni campionato ha la sua storia e Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio giocheranno per lo scudetto. Non c’è nulla di scritto, perché poi la vera differenza la farà la continuità nel rendimento e nel cammino. È questa l’arma vincente».