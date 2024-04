Fonseca Milan, quotazioni in risalita: il club ora ha una STRATEGIA definita, ecco quale

Fonseca Milan, quotazioni in risalita: il club ora ha una STRATEGIA definita per sostituire Pioli, ecco quale

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan. La certezza è che al termine di questa stagione le strade di Stefano Pioli e del Diavolo si separeranno.

Più dubbi chiaramente sulla scelta del sostituto: Lopetegui sembra essere in pole position ma sono in risalita anche le quotazioni di Fonseca, prima alternativa nel caso in cui il club rossonero decidesse di non affondare per lo spagnolo.