Raspadori Milan, parla Bucchi: «Lo prenderei subito!». Le dichiarazioni

Raspadori Milan, parla l’allenatore Christian Bucchi: «Lo prenderei subito!». Le sue dichiarazioni a Radio Goal

Le dichiarazioni a Radio Goal dell’allenatore Christian Bucchi riguardo la situazione contrattuale di Raspadori e l’interesse del Milan. Il giocatore comunque non dovrebbe muoversi prima del prossimo giugno.

PAROLE – «Credo che per il bene del Napoli e del ragazzo sia arrivato il momento di trovare una collocazione diversa, fossi nel Milan o nella Lazio lo prenderei subito. All’Atalanta non lo vedrei bene, c’è troppa concorrenza, deve andare in una squadra dove ci sono due attaccanti e lui è il terzo».