Ranieri contro i club di Super League: «Stavano facendo un colpo di stato»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha espresso le proprie considerazioni sulla Superlega. Le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Stavano facendo un colpo di stato, adesso sta a FIFA e UEFA correre ai ripari e valutare quello che devono fare per il bene del calcio mondiale. Ci sono dei debiti nel calcio, bisognava chiudere la stalla prima. Più soldi si danno e più se ne spendono.

Il merito sportivo deve essere fondamentale, se si esce da questo non è più calcio. Io a casa mia non spendo più di quello che incasso, non so gli altri come fanno. È inutile indebitarci oltre ogni misura e poi andare alla ricerca di entrate in ogni dove».