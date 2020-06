Rangnick avrebbe in mente due nomi per la difesa del Milan da affiancare a Theo Hernandez e Romagnoli

Il Milan necessità di un ritocco della difesa con Musacchio in partenza e Kjaer in dubbio. Per questo motivo Rangnick avrebbe già in testa due nomi che assicurebbero al nuovo percorso rossonero dei grandi potenziali.

Gli obiettivi del tedesco arrivano direttamente dalla Bundesliga dove il Milan potrebbe accontentarlo procedendo versione l’acquisto di Koch del Friburgo e Bogarde dell’Hoffenheim.