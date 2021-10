Raiola Milan: fastidio della società per le parole del procuratore

Le dichiarazioni di Mino Raiola al Corriere dello Sport hanno dato fastidio al Milan, che ritiene di aver fatto il massimo per Donnarumma

Al Milan non sono piaciute le parole di Mino Raiola rilasciate al Corriere dello Sport. Come spiega lo stesso quotidiano, infatti, la scelta di non rispondere formalmente alle dichiarazioni del procuratore non è sinonimo del fatto che queste non abbiano dato fastidio.

La società rossonera, infatti, ritiene di aver fatto il massimo per trattenere Donnarumma: andare oltre i 7 milioni più 1 di bonus in tempi di pandemia era insostenibile per le casse del Milan. Inoltre nessuno ha mai detto nulla contro il portiere, sostituito in estate da un finora ottimo Maignan. Il presidente Scaroni era inoltre intervenuto poco prima della semifinale di Nations League chiedendo auspicandosi che il pubblico non fischiasse il portiere dell’Italia. Parole, dunque, quelle di Raiola che il Milan reputa fuori luogo.