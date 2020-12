Raiola: «Ibrahimovic è un giocatore completo, un mix CR7-Messi»

Mino Raiola ha rilasciato una lunga intervista. Tra i temi toccati, ovviamente il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, oltre che al Milan…

Mino Raiola ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina, ecco le sue parole:

Su Ibrahimovic: «Zlatan è Zlatan. Per lui parlano i fatti. Quest’estate, quando era libero, tutti hanno sbagliato a non prenderlo, compresa la Juve. Sarebbe stato l’uomo ideale per far coppia con Cristiano Ronaldo e andare insieme all’assalto della Champions. Mettere insieme due prime donne non sarebbe stato un problema. Ci avrebbe pensato Pirlo».

Sul Milan: «I rossoneri sono la squadra da battere. Non ho paura di sbilanciarmi. Zlatan è un giocatore impagabile. Sempre capocannoniere della Serie A, con due gol in più di CR7, anche se ha saltato alcune gare per infortunio. Ma ormai il rientro è imminente. È il giocatore più completo mai esistito nella storia del calcio. Ha il talento di Messi e la forza di volontà di CR7».

Sul rinnovo di Ibrahimovic: «Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Ibra saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla».