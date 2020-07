Rangnick visiona da vicino Szoboszlai: lo seguirà al Milan

Ralf Rangnick visiona Szoboszlai nel corso di Salisburgo-Sturm Graz: il centrocampista ungherese sarà il primo rinforzo del tedesco al Milan

Ieri Ralf Rangnick era presente in tribuna per visionare da vicino Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo in gol anche nella gara contro lo Sturm Graz. Come vi abbiamo riportato nel corso di questi mesi, Szoboszlai è stato individuato da Rangnick come primo rinforzo per la prossima stagione al Milan.

Nonostante il forte interesse del Napoli, è dunque ancora il Milan (grazie all’importante intercessione di Rangnick) il club in pole per accaparrarsi il cartellino di Szoboszlai nella prossima stagione.