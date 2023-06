Leao dopo il rinnovo col Milan: «Sono felice, abbiamo tante cose da vincere» – VIDEO

Rafael Leao ha parlato all’uscita da Casa Milan dopo la firma sul rinnovo con il Milan: grande soddisfazione per il portoghese

All’uscita da Casa Milan, Rafael Leao ha espresso tutta la propria soddisfazione per il rinnovo del contratto con il club rossonero:

«Sono molto contento, era una cosa che volevo fare e ora è fatta. Speriamo di fare grandi cose in futuro. La trattativa? Abbiamo trovato l’accordo e sono felicissimo. Testa al Verona e poi al prossimo anno quando vogliamo vincere tante cose importanti. Se cambio numero? Vediamo. Il 17 è un numero speciale per me, poi vedremo».

#Leao esce da casa #Milan dopo il rinnovo con i rossoneri 🔴⚫ pic.twitter.com/orBCJDXGrR — Milan News 24 (@Milannews24_com) June 2, 2023