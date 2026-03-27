Rabiot scherza, sulla pagina della Juventus: spunta il commento del giocatore del Milan

Rabiot ha commentato un post sul profilo della Juventus, il motivo? Un gol di Bremer contro la Francia

In questa sosta per le Nazionali non ci sono solamente gare importanti come i playoff per accedere ai prossimi Mondiali dove è impegnata l’Italia di Gennaro Gattuso. Stanno andando in scena anche amichevoli di lusso tra squadre che hanno già strappato il pass per la rassegna in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico.

Un’amichevole di lusso è quella che si è giocata ieri tra Brasile e Francia, match terminato 1-2 nel quale è sceso in campo, tra gli altri, anche Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan si è reso anche protagonista di un siparietto social sui commenti della pagina ufficiale della Juventus.

La Juve festeggia il gol di Bremer, arriva la battuta di Rabiot

La Juventus su Instagram ha celebrato il primo gol di Gleison Bremer con la maglia della Selecao, ‘Cavallo Pazzo’ ha commentato così: “Ma la sconfitta”. Ovviamente tutto in senso ironico.

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