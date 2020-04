Questione diritti TV, Sky e Dazn auspicano la ripresa ad ogni costo: i motivi

La questione diritti TV continua a tener banco e non sarà da sottovalutare: urge un incontro con la Lega per valutare il da farsi

Ripresa dei campionati a porte chiuse, con date tutt’altro che stabilite, questione taglio stipendi dei calciatori ancora da concordare con l’AIC e tanto altro: la pandemia Coronavirus costringe la Lega a risolvere in maniera prioritaria anche il discorso riguardante i diritti televisivi di una stagione così controversa.

Il Corriere dello Sport in edicola stamane, infatti, pone l’accento sulla rata che le emittenti Sky e Dazn dovranno versare per i diritti televisivi che si sono assicurate, stimata in 233 milioni di euro. Ovviamente, le due detentrici stanno valutando attentamente il da farsi considerando l’impossibilità di fornire un servizio ai propri clienti che, a loro volta, richiederanno in massa un rimborso degli abbonamenti sottoscritti.

A questo punto, Sky e Dazn non possono far altro che considerare la possibile ripresa dei campionati, anche a porte chiuse, l’unica soluzione plausibile per non finire in questo continuo vortice che, la pandemia, sta generando senza sosta.