Quante ombre sull’attacco del futuro, senza Ibrahimovic c’è il vuoto

L’attacco del Milan rischia di essere il reparto con maggiori necessità di investimenti con probabile addio di Zlatan Ibrahimovic

L’attacco del Milan rischia di essere il reparto con maggiori necessità di investimenti. Il probabile addio di Zlatan Ibrahimovic (Gazidis non vuole il rinnovo), crea un vuoto in attacco. Manca una prima punta e il solo Jovic (al momento infortunato) potrebbe non bastare. Inoltre, il modulo a due punte di Ralf Rangnick richiede almeno un altro attaccante. Rafael Leao non è ancora in grado di dare garanzie tecniche e realizzative, mentre Ante Rebic è in prestito e potrebbe non essere riscattato.