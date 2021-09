Nazionali, 90 minuti per Kjaer. Panchina per Theo Hernandez e Maignan

Nazionali, nelle gare di qualificazione a Qatar 2022 novanta minuti con la Danimarca per Kjaer. Panchina per Theo e Maignan

Nelle sfide di questa sera, valide per le qualificazioni a Qatar 2022, solo un rossonero è stato impiegato per tutti i 90 minuti, ovvero Simon Kjaer. Il centrale danese ha preso parte alla vittoria contro la Scozia per due a zero mantenendo il comando del girone F a punteggio pieno.

PANCHINA PER THEO E MAIGNAN – In Francia-Bosnia invece. terminata uno a uno, solo panchina per Maignan e Theo Hernandez.