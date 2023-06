Qualificazioni Euro2024, Vranckx in campo dal primo minuto nella sfida tra Estonia e Belgio? La scelta di Tedesco

Questa sera il Belgio affronterà l’Estonia in trasferta per la gara valevole per le qualificazioni ai prossimi campionati europei che si disputeranno in Germania.

Il ct Tedesco ha sciolto le riserve sulle sue scelte: in campo dal primo minuto ci sarà anche il giocatore del Milan Vranckx. Saelemaekers andrà invece in panchina.