I campionati femminili sono fermi per gli impegni delle nazionali per i match di qualificazioni mondiali. Oggi in campo l’Italia

Tra le azzurre in campo tre giocatrici del Milan Femminile: Giuliani, Soffia e Piemonte