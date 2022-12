Qatar 2022: sorprese al di là del campo

La Coppa del Mondo ha permesso al Qatar di crescere come centro sportivo del Medio Oriente e come potenza globale nel settore dello sport.

La spettacolare Aspire City accoglie regolarmente squadre e tornei internazionali, mentre il Museo Olimpico e dello Sport 3-2-1 presenta manufatti iconici dello sport mondiale.

Sebbene il Qatar non sia famoso per le sue prestazioni sportive, ha portato il mondo dello sport alla sua porta. Si prevede che lo sport, insieme al turismo, sarà una parte fondamentale del futuro economico del Qatar, viste le sue riserve limitate di petrolio e gas.

Tuttavia, lo status del Qatar come paese ospitante della Coppa del Mondo è stato molto controverso. Perché? E come hanno fatto FIFA e Qatar a sviare le critiche?

Piegarsi come la FIFA

Nel 2010, il Qatar ha vinto a sorpresa l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2022, una decisione che i critici hanno attribuito a influenze nefaste al di là della candidatura stessa.

Era difficile capire come il Qatar, con temperature medie estive diurne superiori a 40℃, fosse l’ambiente ideale per questo torneo.

Qualche anno dopo, con una svolta senza precedenti, la FIFA ha permesso al Qatar di spostare l’evento in inverno, anche se ciò avrebbe sconvolto i prestigiosi programmi dei telespettatori dell’emisfero settentrionale, molti dei quali costretti a guardare le partite di calcio con VPN gratis a causa delle limitazioni nei loro paesi.

Così, nonostante alcuni critici chiedessero di togliere la Coppa del Mondo al Qatar, questo piccolo Paese del Golfo, con un’economia eccezionalmente ricca di petrolio e gas, aveva mantenuto l’imprimatur della famiglia FIFA.

Rinnovate pressioni

Tuttavia, l’approvazione del Qatar da parte della FIFA è stata presto oggetto di nuove pressioni, per due motivi principali.

In primo luogo, i critici hanno ribadito il loro disappunto per l’ostilità della nazione ospitante nei confronti della cultura omosessuale. Nel 2010, la FIFA era ben consapevole della posizione del Qatar secondo cui l’omosessualità è un affronto all’Islam, ma accettava anche che il Qatar non avrebbe rinunciato alle sue norme culturali.

In risposta, l’allora presidente della FIFA Sepp Blatter disse maldestramente che i tifosi di calcio LGBTQI+ avrebbero potuto “astenersi” dalle attività amorose durante il soggiorno in Qatar.

In secondo luogo, il Qatar ha permesso lo sfruttamento di lavoratori stranieri vulnerabili, fondamentali per la costruzione delle infrastrutture della Coppa del Mondo, con condizioni di lavoro e di vita simili alla schiavitù moderna.

Sebbene sia difficile ottenere cifre precise, un’inchiesta del The Guardian del febbraio 2021 ha stimato che nel decennio successivo all’assegnazione della Coppa del Mondo al Qatar ci sono stati circa 6.500 incidenti mortali sul posto di lavoro. Sebbene non tutti lavorassero specificamente alle strutture del torneo, gli esperti affermano che la maggior parte era impiegata negli sviluppi infrastrutturali a supporto dell’evento.

La FIFA era ben consapevole che la costruzione degli stadi si sarebbe basata sull’importazione di manodopera straniera nell’ambito del famigerato “sistema kafala” del Medio Oriente, che autorizza i datori di lavoro più ricchi a opprimere i lavoratori impoveriti.

Diritti umani

La reticenza dell’Occidente nei confronti dell’assegnazione della Coppa del Mondo al Qatar ha indubbiamente stimolato un risveglio di quella che è stata descritta come “la sensibilità della FIFA nei confronti dei diritti umani”. Due sviluppi spiccano.

In primo luogo, di fronte alle pressioni concertate sui diritti umani, gli statuti della FIFA sono stati modificati nel 2013 per dichiarare che la discriminazione sulla base dell'”orientamento sessuale” è “severamente vietata e punibile con la sospensione o l’espulsione” dal calcio.

Tuttavia, la Russia (2018) e il Qatar (2022), che ospitano la Coppa del Mondo, hanno già stipulato contratti per organizzare l’evento in conformità con le proprie leggi e costumi, che sono ostili all’omosessualità. La FIFA, scegliendo di non insistere sulla questione della libertà sessuale con nessuno dei due ospiti, ha di fatto ritardato l’applicazione delle misure antidiscriminatorie previste dal suo statuto modificato nel 2013.

In effetti, per la Coppa del Mondo 2026, i diritti umani sono ora un elemento centrale del processo di selezione delle città ospitanti, con i candidati che devono “sviluppare piani dettagliati sui diritti umani”.

In secondo luogo, di fronte alle pressioni concertate degli organismi per i diritti dei lavoratori, la FIFA si è impegnata a rispettare le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. La politica inaugurale della FIFA sui diritti umani per il 2017 è quindi conforme ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Ancora una volta, però, si trattava di una posizione nuova: gli accordi di candidatura per Russia e Qatar erano già stati firmati.

La FIFA avrebbe potuto, se avesse scelto, minacciare di ritirare uno dei due contratti di ospitalità. Ma non aveva alcuna intenzione di affrontare conseguenze logistiche o potenziali impatti legali. Invece, nel caso del Qatar, la FIFA si è confortata sostenendo le riforme delle condizioni di lavoro dei lavoratori stranieri.

Sono seguiti miglioramenti graduali, in particolare l’abbandono del draconiano sistema kafala.

Tuttavia, secondo un rapporto, lo sfruttamento dei lavoratori migranti è continuato, il che significa che le riforme promesse non sono state adeguatamente attuate. La situazione migliorerà con la prossima Coppa del Mondo? Almeno la location fa ben sperare: Stati Uniti, Canada e Messico.