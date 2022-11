Qatar 2022, Guardiola attacca: «Si gioca troppo e a nessuno importa nulla»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha criticato l’organizzazione dei calendario a causa del Mondiale 2022 in Qatar

Ai microfoni di Sky Sport, Pep Guardiola ha dichiarato:

«Con il Mondiale ci sono due stagioni in una. Ma si gioca troppo e chi comanda se ne frega, sarà sempre così. Stiamo tutti aspettando per vedere come torneranno i giocatori. Chi si adatta meglio andrà avanti. Ci sono tanti infortunati, la risposta è chiara: nell’organizzazione si pensa alla quantità e non alla qualità».