Nuovo allenatore Milan, l’AGGIORNAMENTO su Fonseca non lascia dubbi: cosa sta succedendo

Nuovo allenatore Milan, l’aggiornamento su Paulo Fonseca non lascia dubbi: il portoghese resta in pole per la panchina

Come riferito da Daniele Longo, non trovano conferme le indiscrezioni che vorrebbero il Milan sulle tracce di Roberto De Zerbi come allenatore della prossima stagione.

Al momento non ci sarebbe stato nessun contatto tra le parti tanto che il tecnico che rimane in pole per prendere il posto di Stefano Pioli a partire dalla prossima stagione è Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille con il quale i discorsi restano particolarmente avanzati.