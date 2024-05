Fonseca Milan, portoghese SPIAZZATO dai rossoneri! Scenario imprevisto, cosa è successo

Fonseca-Milan, il tecnico portoghese del Lille spiazzato dai rossoneri: quotazioni in ribasso, può rinnovare col club francese

Come riportato da Sport Mediaset, con l’apertura dei contatti per Roberto De Zerbi come eventuale prossimo allenatore del Milan, in casa rossonera la pista Paulo Fonseca sta perdendo decisamente quota.

Il tecnico scioglierà le riserve durante questa settimana: al momento, col Diavolo più freddo, l’ipotesi più probabile è il rinnovo del contratto con il Lille, attualmente in scadenza al termine della stagione in corso.