Pussetto: «Meritavamo il pareggio, ora ci servono punti»

Ignacio Pussetto, attaccante friulano, ha rilasciato una dichiarazione post Udinese-Milan, ecco le sue parole

Udinese-Milan 1-2: Ignacio Pussetto ha rilasciato una breve dichiarazione ai canali bianconeri, ecco le sue parole sul match di ieri pomeriggio:

«Meritavamo un po’ di più, un pareggio ci poteva stare, sappiamo però che questa è la strada giusta per fare punti. Oggi abbiamo cambiato un po’ il modulo, abbiamo fatto bene, c’è bisogno di tempo e di lavorare per riuscire a sistemare i meccanismi, alcuni giocatori devono ancora conoscere bene i compagni. Classifica? Sappiamo che non è quella che meritiamo e che servono punti al più presto» – venerdì la sfida contro il Sassuolo, secondo in classifica.