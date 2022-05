Punti Milan: la differenza tra girone d’andata e ritorno, la media

Il campionato di Serie A si avvicina all’ultimo atto. Il Milan con Pioli in panchina ha una media punti che supera quella di 40 per girone tra andata e ritorno

Il campionato di Serie A si avvicina all’ultimo atto. Il Milan con Pioli in panchina ha una media punti che supera quella di 40 per girone tra andata e ritorno:

Nel campionato in corso ai 42 punti del girone d’andata, si sono aggiunti fino a questo momento i 41 punti del girone di ritorno prima della partita dell’ultima giornata sul campo del Sassuolo. L’unico girone in cui i rossoneri in questo percorso non hanno superato i 40 punti, è stato quello di ritorno nel 2021. In quel caso la squadra di Pioli ne aveva totalizzati 36