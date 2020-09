Puma contest: la prima maglia del Milan eletta miglior divisa del 2020-21

Attraverso una votazione effettuata attraverso i propri canali ufficiali, la Puma ha decretato il vincitore del contest 2020/21 in una finale al 100% milanista: a trionfare è stata la prima maglia dei rossoneri che ha battuto all’ultimo step la terza maglia “blu” del diavolo.

Un successo mediatico che combacia anche con il boom di vendite che il kit casalingo del Milan ha fatto registrare in tutti gli store fisici e online.

PUMA KIT CONTEST 2 – THE FINAL

History has been made.

The @acmilan Home kit wins the 2nd PUMA Kit Contest 🏆 pic.twitter.com/YKjcIcmMB0

— PUMA Football (@pumafootball) September 28, 2020