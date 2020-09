Puma Kit contest: in finale le due maglie del Milan 2020/21 – FOTO

Puma kit contest: iniziativa divertente e interessante quella promossa dal marchio di abbigliamento sportivo che ha messo in competizione tutte le maglie griffate “Puma” della stagione 2020/21 con un vero tabellone ad eliminazione diretta che è partito dai sedicesimi di finale.

Una massiccia votazione da parte degli utenti di tutto il mondo ha sancito che la finale meritasse di essere al 100% milanista con le due maglie (quella di casa e la terza) a contendersi il premio di più bel kit Puma dell’anno.

⚠️ PUMA KIT CONTEST – SEMI-FINALS ⚠️

It will be a 100% @acmilan final, the Milan Twitter was just on fire 🏆 pic.twitter.com/ptVMi8gH6z

— PUMA Football (@pumafootball) September 26, 2020