Pulisic sogna in grande: «Sono al Milan per provare a vincere la Champions League»

Pulisic: «Sono al Milan per provare a vincere la Champions League». Le parole dell’esterno statunitense in conferenza stampa

Christian Pulisic ha parlato in conferenza stampa della scelta di andare al Milan per provare a vincere la Champions League. Ecco le parole del nuovo acquisto rossonero:

«Sicuramente sì, è un altro motivo per cui sono venuto al Milan, per giocare la Champions League. Sono qui per giocare e aiutare la squadra a vincere trofei, portando tutta la mia esperienza avuta col Chelsea. Vincere la Champions è stato bellissimo e voglio riprovarci»

