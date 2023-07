Conferenza stampa Pulisic Milan: «Sono qui per vincere trofei»

Conferenza stampa Loftus-Cheek Milan: le parole del nuovo acquisto rossonero, arrivato in estate dal Chelsea

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, verrà presentato in conferenza stampa dalle 19:15. Milannews24 seguirà LIVE le sue parole.

PRIMO IMPATTO – «Assolutamente sì, sono contento di essere qui e ho respirato un effetto wow al mio arrivo. Si respira la storia del club, si respira anche a Milanello».

PROVARE A VINCERE LA CHAMPIONS – «Sicuramente sì, è un altro motivo per cui sono venuto al Milan, per giocare la Champions League. Sono qui per giocare e aiutare la squadra a vincere trofei, portando tutta la mia esperienza avuta col Chelsea. Vincere la Champions è stato bellissimo e voglio riprovarci»

SCELTA MILAN – «Quando un club come il Milan ti chiama è ovvio che devi pensarci. Ho parlato con Pioli e ho avuto la sensazione che mi volessero tanto, per il ruolo e la posizione, ed è una bella sensazione. Come giocatore sono lusingato ed è uno dei motivi per cui sono qui»

SCELTA NUMERO 11 – «Il numero 11 era di Ibrahimovic, una leggenda, un fenomeno. Per me è un numero che piaceva»

GIOCATORI DEL PASSATO DA EMULARE – «Ci sono tantissimi grandi nomi da fare. Sono più giovane, ma posso dire Kakà e Ibrahimovic»

ATTACCO CON LEAO – «Io voglio aiutare la squadra con il mio contributo in attacco. Rafa è incredibile, dribbla molto ed è molto fisico. Non vedo l’ora di capire la mia posizione migliore per aiutare la squadra, ma voglio essere creativo e diretto come giocatore»

CHELSEA – «Nelle ultime stagioni c’è stata un po’ di difficoltà al Chelsea per diversi motivi, ma ora è bello ritrovare Tomori e Loftus-Cheek. Per me è una opportunità essere al Milan per ripartire. Ho parlato con Tomori e Giroud, avevo un ottimo rapporto con loro. Olivier è molto contento di avermi qui e sicuramente avremo un grande feeling sul campo. Giroud gioca ad alti livelli, come centravanti ci sono già grandi giocatori»

GIOCATORE DA MONEYBALL – «Il motivo principale per cui sono qui è perché nel club precedente non avevo le opportunità che volevo. Ora al Milan voglio raggiungere un livello superiore e l’opportunità è enorme»

MILAN NEGLI USA – «Il Milan viene percepito come nel resto del mondo. I numeri crescono e fin da giovane ho avuto a che fare con tantissimi tifosi rossoneri anche negli Stati Uniti. Sicuramente è ritenuto un club leggendario»

GIROUD – «Sono contentissimo di giocare con lui nuovamente. Abbiamo parlato un po’, ma avremo modo di approfondire la situazione tattica che vuole il mister».

POSIZIONE IN CAMPO – «Ho giocato in tutte le posizioni sulla trequarti. Io devo iniziare ad allenarmi per conoscere il resto della squadra, perché ho giocato anche sulla sinistra, sulla destra o centrale. Scoprirò presto cosa il mister vorrà da me»

COMPLEANNO E DERBY – «Il mio compleanno cade nel weekend del derby e naturalmente sapete già cosa potrebbe essere il miglior regalo per me, vincere la partita e magari segnare»

PRIMI CONTATTI – «I primi contatti sono stati mentre ero ancora in nazionale. Appena senti che un club come il Milan ti cerca, vorresti subito dire di sì. Ho dovuto parlare col mister e alcuni ex compagni che sono già qui. Tutto sembrava al posto giusto e dopo qualche giorno ero sicuro della mia scelta».

MOTIVO – «Per quanto mi riguarda il motivo principale è perché ho una grande occasione di giocare per un club leggendario. Mi sono sentito desiderato»

CARATTERISTICA PRINCIPALE – «Il dribbling sicuramente è un mio punto di forza e spero di poterlo sfruttare per essere decisivo»

CONTATTI CON LA SOCIETA’ – «Sì ho avuto modo di parlare con qualcuno della società qui a Milano»

PORTALE IL MILAN A RAGGIUNGERE UNA MISSION IMPOSSIBLE – «Perché no, voglio dare il mio contributo per raggiungere ogni obiettivo. Niente è impossibile»

SCUDETTO O CHAMPIONS LEAGUE – «Tra Scudetto e Champions League io punterei ad entrambi. Sicuramente lo scudetto proveremo a vincerlo, ma anche in Champions daremo il massimo perché non ha bisogno di motivazioni ulteriori. Ringrazio i tifosi per il sostegno e vogliamo renderli orgogliosi»

IDOLO – «Ho avuto tanti idoli nel calcio quando ero più piccoli»

MUSAH E BALOGUN – «Sono due calciatori bravissimi, ma non ho avuto modo di parlarci»