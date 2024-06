Pulisic e Musah sconfitti con gli USA! L’attaccante COLPITO alle spalle da un avversario, ecco cosa è SUCCESSO – VIDEO

Pulisic e Musah sconfitti con gli USA! L’attaccante COLPITO alle spalle da un avversario, ecco cosa è SUCCESSO in Copa America – VIDEO

Dopo l’esordio vittorioso contro la Bolivia, gli USA sono usciti sconfitti a sorpresa dal match disputato nella notte contro Panama. 2-1 il risultato finale che non ha sorriso ai rossoneri Christian Pulisic e Yunus Musah, rispettivamente in campo per 90 minuti e in panchina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia TV (@sportitalia_official)

Come riferito da Sportitalia, proprio Pulisic è stato vittima di un brutto intervento ai suoi danni da parte di Carrasquilla, che lo ha colpito alle spalle. Rosso diretto per il panamense.