Pulisic Milan, statunitense fuori dal comune! Numeri incredibili: un gol ogni… Segui le ultime sui rossoneri

Christian Pulisic non smette di stupire il popolo rossonero e l’intera Serie A. Nonostante una stagione finora caratterizzata da alcuni problemi fisici (due infortuni muscolari) e di salute, l’esterno americano continua inesorabilmente a dimostrarsi un fattore decisivo per il Milan. La sua straordinaria efficacia è emersa in modo prepotente con la doppietta messa a segno nella recente sfida contro il Torino, che lo ha proiettato in vetta alla classifica marcatori del campionato.

Con 7 reti all’attivo, l’ex Chelsea, arrivato con la fama di fuoriclasse rapido e tecnico, ha raggiunto il capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, in testa alla classifica dei bomber. Tuttavia, c’è un dato statistico sul numero 11 milanista che è a dir poco impressionante e che ne sottolinea la letalità offensiva.

Il Dettaglio che Fa la Differenza: Gol Ogni 64 Minuti

L’analisi statistica rivela un divario abissale nella media realizzativa tra i due capocannonieri. Se Lautaro Martínez, il punta argentina e leader nerazzurro, vanta una media in campionato di una rete ogni 151 minuti, Christian Pulisicsegna un gol ogni soli 64 minuti.

Questa media gol-minuti è la più bassa e dominante in assoluto in Serie A, considerando tutti i giocatori che hanno messo a segno almeno due marcature nelle prime 14 giornate di campionato. Un rendimento che testimonia come l’americano, nonostante le interruzioni dovute agli infortuni, sia di una efficacia chirurgica ogni volta che è chiamato in causa da Massimiliano Allegri, il tattico esperto e nuovo allenatore del Diavolo.

L’Impatto di Pulisic nel Milan di Allegri e Tare

Se si considera anche la Coppa Italia, la media realizzativa di Pulisic scende ulteriormente, attestandosi a una rete ogni 61 minuti. Questi numeri non possono che rendere felice la dirigenza, in particolare il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile stratega albanese che ha fortemente voluto l’arrivo del giocatore.

L’attacco rossonero beneficia enormemente di questa vena realizzativa. Il contributo di Pulisic, affiancato dall’estro creativo di Rafael Leão e dall’esperienza di Luka Modrić a centrocampo, è fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dal Milan. L’efficienza incredibile dell’esterno americano lo candida a essere il protagonista assoluto e l’uomo in grado di fare la differenza nella corsa per i vertici della classifica.