Pulisic Milan, spunta il RETROSCENA: in estate aveva un obiettivo, ora gli scenari si sono ribaltati

Pulisic Milan, spunta il RETROSCENA: in estate aveva un obiettivo, ora gli scenari si sono completamente ribaltati

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato di Christian Pulisic, che sta vivendo un’ottima prima stagione con la maglia rossonera. Il Milan lo ha prelevato dal Chelsea e lui pensava di doversi giocare il posto da titolare con Chukwueze.

Invece in poco tempo si è conquistato la fascia di sua competenza e non l’ha più lasciata. L’americano sta vivendo probabilmente la sua miglior stagione in assoluto in termini di gol, assiste e supporto alla squadra.