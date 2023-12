Pulisic può andare in doppia cifra dopo solo 15 partite: solamente tre giocatori l’hanno fatto. La statistica

Il giocatore del Milan Pulisic potrebbe eguagliare un nuovo record nel caso di un gol nella prossima giornata contro la Salernitana. La statistica pubblicata da Opta.

STATISTICA – «Christian Pulisic ha preso parte a nove gol (cinque reti, quattro assist) nelle prime 14 partite con il Milan in Serie A TIM; tra i giocatori che hanno esordito in rossonero nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05), lo statunitense potrebbe diventare il quarto calciatore straniero ad andare in doppia cifra di partecipazioni al gol nelle sue prime 15 gare del massimo campionato, dopo Zlatan Ibrahimovic (16), Ronaldo (11) e Ronaldinho (10)».